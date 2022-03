A PSP apanhou, no ano passado, mais de 42 mil viaturas a circular sem inspeção periódica obrigatória, quase o dobro do que em 2020, de acordo com dados oficiais a que o CM teve acesso. Foram mais de 3500 casos por mês. Tendência crescente que se mantém este ano com 3887 e 3502 infrações, respetivamente, nos meses de janeiro e fevereiro, revelam os dados.