"É muito triste ver partir”: Populares de Tabuaço "abalados" com morte de casal e filhos emigrantes em França

A população de Tabuaço, distrito de Viseu, está em choque com a morte do casal Jorge e Cristina Caseiro, de 48 e 44 anos, que, juntamente com o filho, de 20, morreram no brutal choque entre o seu carro e um camião que circulava em contramão, na A9, em Nimes, França. O condutor do veículo pesado foi detido e pode vir a ser acusado de homicídio.









“Fiquei em choque, desorientada e logo sem apetite. Éramos aqui vizinhos, porta com porta. Até me pediam para eu lhes limpar as escadas da casa deles. Nunca mais vou olhar para a porta deles da mesma maneira, vou sentir saudades, estava sempre à espera que viessem cá”, relata emocionada Teresa Gomes, vizinha em Tabuaço.

“Estava a almoçar quando soube da notícia e eu e a minha mulher ficamos em choque. Eram muito nossos amigos, viviam aqui ao lado, eram umas pessoas maravilhosas e humildes. Não há palavras para descrever esta tragédia, isto deixou aqui o concelho muito abalado, foram criados aqui connosco, é muito triste ver partir assim os filhos da terra”, acrescenta Joaquim Gomes, também vizinho do casal que perdeu a vida em conjunto com um dos filhos.





Cristina era cabeleireira e Jorge trabalhava na construção civil. Regressavam à Suíça onde eram emigrantes.

Condutor preso não acusou álcool



O condutor polaco que provocou a morte a três portugueses foi detido logo no sábado. Apresentava apenas ferimentos ligeiros. Foi iniciada uma investigação do Ministério Público por homicídio involuntário. O camionista, de 62 anos, já foi interrogado pelas autoridades francesas com a ajuda de um tradutor. O homem não acusou álcool no sangue e o resultado das análises à presença de estupefacientes deverá ser conhecido esta segunda-feira.







PORMENORES

Família estimada

Jorge e Cristina Caseiro eram um casal muito estimado na Suíça, sobretudo pela comunidade portuguesa. O salão de cabeleireiro era muito frequentado por portugueses que se deslocavam de várias zonas daquele país.



Casa no Algarve

O casal e o filho estavam de regresso à Suíça depois de uns dias passados em Portugal, após o Natal. Vieram tratar das obras de uma casa que tinham no Algarve e onde celebraram a passagem de ano.



"Fiquei muito triste"

"Fiquei muito triste. Conhecia o casal mas os filhos não conhecia já tão bem. Vinham todos os anos. Quem me deu a notícia foi o meu afilhado, eu nem queria acreditar", diz Joaquim Pereira, vizinho do casal em Tabuaço.

O casal viajava de regresso à Suíça, para a cidade de Bulach, a norte de Zurique. Na viatura seguia um dos três filhos do casal, Rodrigo, de 20 anos.Na Suíça tinham ficado os outros dois filhos que não acompanharam os pais e o irmão nesta deslocação a Portugal. Filho e filha souberam da tragédia na manhã de sábado e estão a ser apoiados por familiares e amigos.