“É uma perda irrecuperável”: Bombeiros e populares de luto por Noel Ferreira, o herói que morreu em Valongo

O toque da sirene marcou, este sábado, a chegada do corpo de Noel Ferreira ao quartel dos Bombeiros Voluntários de Cete, em Paredes.

A dor e a tristeza eram visíveis entre bombeiros e os muitos populares que se juntaram à porta do quartel para receber o corpo do comandante da corporação que foi transportado no carro do comando. Durante cerca de dez minutos, o silêncio das pessoas foi travado pelo toque das sirenes. "É chocante. Depois de salvar tantas vidas, ficou ele", disse uma das pessoas que estava à porta do quartel.





Noel Ferreira, de 36 anos, comandante da corporação de Cete há um ano e meio, era considerado um dos pilares da associação."É uma tragédia muito grande. Estamos a falar de uma pessoa que além do lugar que ocupava na corporação, era um filho da terra, muito dedicado, alguém que conseguiu unir a corporação", explicou ao, emocionado, o presidente da Junta de Cete, Tomás Correia, que conhecia o piloto desde criança."Andei com o Noel ao colo, era uma pessoa pacata, de uma família humilde e com uma inteligência acima da média. Era uma pessoa fantástica, por isso, é uma perda irrecuperável", disse o autarca.Noel Ferreira era capitão da Força Aérea e estava de licença para o combate a incêndios florestais. Morreu na quinta-feira quando o helicóptero de combate a incêndios que pilotava se despenhou em Sobrado. O funeral do piloto realiza-se este domingo, às 10h00, no quartel dos Bombeiros Voluntários de Cete.A Câmara de Paredes decretou dois dias de luto municipal pela morte do comandante dos Bombeiros de Cete, Noel Ferreira.Uma equipa do Gabinete de Prevenção e Investigação a Acidentes Aéreos e Ferroviários esteve no local do acidente a recolher indícios que possam levar às causas. Será depois elaborado um relatório para prevenção deste tipo de acidentes.A morte de Noel acontece na mesma altura em que se realizam as festas de Nossa Senhora do Vale, na vila. Uma festa que fica marcada pela tragédia.