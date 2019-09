Noel Ferreira, o herói da Força Aérea que morreu no combate ao fogo em Valongo

Noel Ferreira, de 35 anos, entrou na Academia da Força Aérea aos 17. Naquele ano, 2000, já era socorrista nos bombeiros de Cete, Paredes. Mas queria mais. Concluiu o curso de piloto-aviador.Chegou a sonhar com a velocidade dos caças mas apaixonou-se pelos helicópteros e pelas vidas que salvou. Esteve dois anos em Beja, nos velhinhos Alouette, antes de chegar em 2010 à base do Montijo, onde voou na esquadra 751, salvando dezenas de vidas em missões de busca e salvamento. Esta quinta-feira à tarde morreu no combate a um incêndio, em Sobrado, Valongo.Este bombeiro herói, comandante dos Bombeiros Voluntários de Cete há ano e meio, morreu após o helicóptero que pilotava ter embatido em cabos de alta tensão. O aparelho explodiu no ar e caiu para terra, tendo ficado completamente despedaçado.Noel Ferreira morreu a fazer aquilo que mais gostava: pilotar. Deixa a mulher e um filho com pouco mais de um ano. A corporação de bombeiros que liderava está de luto.Noel era capitão-piloto-comandante e já liderou centenas de operações de resgate. Fonte oficial da Força Aérea disse aoque o capitão estava "autorizado a voar para todo o serviço" da empresa Afocelca. E foi aos comandos do Celca2, um dos três helis da empresa de sapadores especializados em fogos que morreu.A tragédia aconteceu pouco depois de ter deixado cinco operacionais a combater o fogo no solo. O Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidente com Aeronaves vai analisar o que se passou. "Perdeu-se um grande homem. Era experiente e humilde", disse Bruno Fonseca, dos bombeiros de Valongo.Um incêndio na zona da Penha de França, em Lisboa, provocou cinco feridos ligeiros – quatro populares e um bombeiro, todos por inalação de fumo – e destruiu cinco hectares. As chamas destruíram ainda algumas oficinas e barracas. O fogo esteve junto a um prédio e várias crianças foram retiradas de creche.A vaga de calor que atinge o continente levou a que esta quinta-feira fossem registados 40 graus em Alvega (Abrantes) e Mitra (Évora). Na próxima semana o calor intenso irá continuar.Elvas e Alvalade (Santiago do Cacém) registam desde 29 de agosto uma onda de calor. Situação que deverá estender-se a Lisboa, Santarém e Setúbal.Uma fábrica foi evacuada devido ao incêndio que deflagrou, quarta-feira à noite, em Cerdal, Valença, e que só foi dominado mais de 18 horas depois.Foi combatido por 300 operacionais, apoiados por três meios aéreos. Ainda na região Norte, onde houve esta quinta-feira dezenas de ocorrências, o fogo que deflagrou em Ponte de Olo, Mondim de Basto, foi combatido por mais de 100 bombeiros e 4 meios aéreos.Em Vila Verde, o comandante dos bombeiros, diabético, sentiu-se mal quando liderava o combate a um fogo em Cervães. Um outro bombeiro, de Alfândega da Fé, ficou ferido no antebraço quando o veículo em que seguia tombou, em Ligares, Freixo de Espada à Cinta.Já no distrito de Aveiro, dois fogos, em Macinhata do Vouga, Águeda, e em Paus, Albergaria-a-Velha, semearam o pânico na população e levaram ao corte da A25, do IC2 e da EN16.