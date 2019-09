Seis acidentes com meios aéreos de combate aos fogos em apenas três meses. Recorde os casos

Só este ano, em apenas três meses, já ocorreram seis acidentes a envolver meios aéreos de combate aos fogos em Portugal.



Recorde-se que, esta quinta-feira, o capitão Noel Ferreira, de 35 anos, morreu na queda de um helicóptero de combate a incêndios em Valongo.







05 de setembro: Helicóptero ligeiro da Afocelca explode no ar durante combate a fogo em Valongo. Piloto morre

04 de setembro: Helicóptero ligeiro sofre acidente na descolagem, na Pampilhosa da Serra. Um ferido leve



Um helicóptero ligeiro de combate a incêndios rurais caiu quando descolava do Centro de Meios Aéreos na Pampilhosa da Serra. A aeronave seguia para o combate a um incêndio na freguesia de Sobreira Formosa e Alvito da Beira, no concelho de Proença-a-Nova.

01 de setembro: Avião anfíbio pesado (Canadair) amarou esta na Barragem do Sabugal devida a avaria mecânica. Tripulação ilesa



Um avião Canadair Cl215, do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais, amarou na Barragem do Sabugal devido a uma falha mecânica, após abortar a descolagem na sequência de uma operação de scooping.

25 de julho: Avião anfíbio FireBoss sofre acidente na barragem de Beliche, Tavira. Piloto saiu ileso



Um avião de combate a incêndios, um anfíbio médio Fireboss, sofreu um acidente quando efetuava uma manobra de reabastecimento de água na barragem de Beliche, em Tavira.

18 de julho: Helicóptero ligeiro sediado em Alfândega da Fé forçado a aterrar na Estrada Nacional 102, junto a Macedo de Cavaleiros, por problemas técnicos



O helicóptero de combate a incêndios, de ataque inicial, sediado em Alfândega da Fé, foi forçado a aterrar na Estrada Nacional 102, junto à Burga, em Macedo de Cavaleiros.

03 de julho: Avião anfíbio FireBoss sofreu acidente quando efetuava manobra na barragem de Trizio, Sertã. Piloto saiu ileso



O avião de combate a incêndios teve um acidente na quarta-feira na zona de Trizio, concelho da Sertã, distrito de Castelo Branco, foi localizado durante a manhã desta quinta-feira a 25 metros de profundidade, disse à Lusa fonte da proteção civil.