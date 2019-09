Avião de combate a incêndios amara na Barragem do Sabugal após avaria mecânica

Um avião Canadair Cl215, do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais, amarou este domingo na Barragem do Sabugal devido a uma falha mecânica, após abortar a descolagem na sequência de uma operação de scooping.De acordo com uma nota à comunicação social, a tripulação saiu ilesa. O alerta foi dado às 16h40.A areonave, pertencente ao Centro de Meios Aéreos de Castelo Branco, participava no combate as chamas que lavram desde as 15h00 em São Estêvão, no distrito da Guarda.O fogo está a ser combatido por mais de 200 operacionais, apoiados por 57 viaturas e sete meios aéreos.