EDP deixa três meses sem luz vítima de tragédia dos incêndios

Armando Roque salvou vidas nos fogos de outubro de 2017 e ficou com casa destruída.

Por Tiago Virgílio Pereira | 09:18

Foi um herói e salvou vidas nos incêndios de outubro de 2017, abrigando 26 vizinhos num armazém. E também por isso Armando Roque não conseguiu evitar que as chamas lhe destruíssem a casa em Treixedo, Santa Comba Dão.



Na altura pediu a suspensão temporária dos contratos da água e da luz. Agora, depois de um longo e árduo trabalho de vários meses, a casa está de pé, mas ainda sem luz.



"Tenho a casa pronta e há mais de três meses que não tenho luz. Paguei 136 euros para pedir a ligação. Disseram que seria feita no máximo até dois dias e só a fizeram na semana passada. Porém, ainda estou à espera que façam a outra ligação ao quadro", diz.



Durante as obras na casa e até aos dias de hoje, Armando tem usado a luz de um vizinho, através de um cabo que entra no quadro. "Claro que isso não é solução. Tenho humidade na casa toda, não posso ligar o desumidificador. Os rodapés já estão a soltar-se, as portas a empenar e não posso ter comida no frigorifico." A EDP garantiu ao CM que "o dinheiro gasto para fazer a ligação será devolvido por ser uma vítima do incêndio".



Já quanto à ligação ao quadro, ainda não foi feita "por faltar o certificado elétrico".



Salvou 26 vizinhos do inferno de chamas

Armando Roque, 55 anos, foi candidato ao ‘Herói CM’ em 2018 pela coragem e determinação com a qual salvou 26 pessoas dos incêndios de outubro de 2017, em Treixedo, Santa Comba Dão. Lembrou-se do exemplo que tinha visto em Pedrógão e refugiou os vizinhos de todas as idades num armazém em pedra. Cobriu as paredes com panos húmidos e pediu aos idosos para rezarem o terço. Deixou o que era seu para salvar vizinhos e amigos.