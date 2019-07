Eduardo Cabrita: "Seria demagogia absoluta dizer que não haverá novos grandes incêndios"

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, está esta terça-feira a visitar zonas afetadas pelos incêndios que têm assolado Portugal, nomeadamente Mação e Vila de Rei.Eduardo Cabrita agradeceu a ajuda europeia no combate às chamas e abordou o tema dos incêndios no futuro."Seria demagogia absoluta dizer que não haverá novos grandes incêndios", começou por dizer o ministro."Houve um cumprimento rigoroso [nos incêndios que começaram no sábado na região Centro] daquelas que são as orientações estratégicas definidas no modelo de combate aos incêndios rurais: prioridade absoluta à salvaguarda da vida humana, à salvaguarda das populações, das aldeias, das zonas residenciais", afirmou Cabrita."As alterações climáticas, as características da nossa floresta, exigem uma resposta que está já a ser dada com os mecanismos de reforma da floresta", concluiu, dizendo ainda que um trabalho de fundo que já está a ser feito.