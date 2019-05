‘Elefantes’ da Força Aérea Portuguesa transportam dois doentes dos Açores para Lisboa

Nesta quarta e quinta-feira, dia 08 e 09 de maio, a Força Aérea Portuguesa foi ativada para efetuar dois transportes de doentes que necessitavam de assistência médica urgente, dos Açores para o Continente.

Na primeira missão, a aeronave C-295M, da Esquadra 502 – ‘Elefantes’, destacada na Base Aérea N.º 4, descolou nas Lajes da ilha Terceira pelas 20h30, tendo aterrado no na Base Aérea N.º 6 (BA6), Montijo, às 00h15. O doente foi, então, encaminhado para a unidade de saúde competente.

Uma nova ativação ocorreu 03h40 mais tarde, para transportar um recém-nascido com hipertensão pulmonar. Um C-295M da BA6 rumou ao arquipélago dos Açores, tendo aterrado nas Lajes pelas 09h45.

O regresso ao Continente aconteceu às 14h45, com a aeronave a aterrar no Aeródromo de Trânsito N.º 1 (Figo Maduro). Em Figo Maduro, o bebé foi transportado por uma ambulância do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) para o hospital.