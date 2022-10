Elementos das forças de segurança realizam vigília em Belém por melhores salários

A estrutura que congrega sindicatos e associações da PSP, GNR, SEF, guardas prisionais, Polícia Marítima e ASAE realiza esta sexta-feira uma vigília junto à Presidência da República, em Lisboa, para exigir aumentos salariais.

Os elementos das forças e serviços de segurança pretendem com esta vigília em Belém apelar ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, para que exerça o seu poder de influência junto do Governo no sentido da alteração dos vencimentos, disse à Lusa o secretário nacional da Comissão Coordenadora Permanente (CCP), César Nogueira.

A vigília vai acontecer a partir das 14h00 e no final os elementos das forças e serviços de segurança vão entregar um documento na Presidência da República, além de inaugurarem um cartaz com uma mensagem dirigida a Marcelo Rebelo de Sousa.