‘Elite’ da PSP apanha ladrão de farmácia

Uma operação-relâmpago das Equipas de Prevenção e Reação Imediata (EPRI), agentes em moto da PSP de Lisboa que combatem o crime violento, levou ontem à detenção de um homem, de 30 anos, que assaltou com uma réplica de pistola uma farmácia no bairro de Campo de Ourique. O ladrão barricou-se em casa, a 300 metros do local do crime.





CM, o reconheceram. Terá sido ele a assaltar a mesma farmácia na passada sexta-feira.



O crime ocorreu pelas 14h00, com o ladrão a entrar na farmácia Lobel, situada na Rua Infantaria 16, de cara coberta e arma em punho. Coagiu as funcionárias de serviço que, apurou o, o reconheceram. Terá sido ele a assaltar a mesma farmácia na passada sexta-feira.

Ontem, o ladrão roubou uma quantia em dinheiro e fugiu a pé. A PSP foi chamada e cortou o trânsito. Foi possível perceber que o suspeito tinha entrado num prédio na Rua Tenente Ferreira Durão, a 300 metros da farmácia. Já com a Polícia Judiciária no local, foi decidido entregar a quatro agentes das EPRI a tarefa de abrir a porta do suspeito e apanhá-lo. O homem não reagiu e tinha com ele o dinheiro roubado. Foi entregue à Polícia Judiciária.