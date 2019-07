Emigração volta a crescer em Portugal. Mais de 81 mil abandonaram o País em 2018

Emigração e imigração em Portugal

A emigração voltou a subir em 2018. Emigraram 81 754, depois de em 2017 terem saído de Portugal 81 051. O ligeiro aumento de 703 emigrantes ocorreu depois da queda verificada nos últimos três anos. Em 2014 a emigração atingiu o ponto mais alto desde o início deste século, com 134 mil saídas para trabalhar no estrangeiro.No ano seguinte, foram 101 mil os que emigraram. Em 2016 foram 97 mil e, um ano mais tarde, 81 mil. Ou seja, entre 2014 e 2018 saíram de Portugal para encontrar uma melhor situação económica um total de 495 mil portugueses.São assim perto de meio milhão os portugueses que decidiram emigrar desde o ano em que a troika saiu de Portugal. Uma decisão política que terminou com o programa de assistência financeira e que conduziu o país à recuperação económica.Os dados disponibilizados por organismos estatísticos de 18 países indicam um aumento do número de portugueses em 11 desses estados. A subida mais expressiva ocorreu em Espanha. No país vizinho entraram no último ano 10 636 emigrantes portugueses. Um acréscimo de 1598 por comparação com os 9038 que emigraram em 2017. Subida associada ao crescimento do turismo e da construção.No Luxemburgo, houve também um aumento na chegada de portugueses, de 3342 em 2017 para 3501 em 2018. É a primeira vez, em cinco anos, que ocorre uma subida.Em quatro países nórdicos (Noruega, Suécia, Dinamarca e Islândia) a subida foi mais expressiva. Passou de 1677 portugueses em 2017 para 1974 em 2018, sendo que a Dinamarca lidera entre estes países no número de entradas.Em sentido inverso, a maior queda ocorreu na Alemanha: depois de em 2017 ter recebido 17 750 portugueses, em 2018 viu entrarem 7200 cidadãos nacionais.O Reino Unido foi em 2018 o principal destino da emigração lusa, embora nos últimos dois anos a chegada de portugueses tenha perdido velocidade. O país que optou pela saída da União Europeia (Brexit) - decisão que terá consequências na circulação de pessoas - viu chegarem em 2018 um total de 18 871 portugueses.Houve assim uma redução de 3751 imigrantes por comparação com os 22 622 registados nos serviços sociais em 2017.O ano passado representou para a emigração portuguesa presente no Reino Unido o valor mais baixo de entradas desde 2011.A partir de 2012, a emigração para o Reino Unido teve uma forte expressão no conjunto da emigração portuguesa, em resultado de o país possuir potencial para a criação de pequenas empresas face à crise económica que então atingia Portugal.Só no ano de 2015 foram 32 mil os portugueses que partiram para o Reino Unido.As incertezas criadas pelo Brexit levaram a que 1904 portugueses recebessem o passaporte britânico em 2018.Portugal registou um número nunca antes verificado na entrada de imigrantes. Em 2018 chegaram ao nosso país um total de 93 154 imigrantes, segundo divulgou o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.O organismo sublinha que desde a elaboração de dados em 1976 nunca houve tantos imigrantes, num total de 480 mil. O Brasil lidera, de uma forma clara, no número de chegadas.Crescimento explicado pelo desemprego crescente que atinge o país da América do Sul. A possibilidade de pagar menos impostos em Portugal explica o crescimento das comunidades italiana, francesa e britânica.A crescente procura de mão de obra do setor agrícola é, por sua vez, uma das explicações para a chegada em maior número de cidadãos do Nepal, Índia, Bangladesh e Paquistão.Em 2018 emigraram em permanência 31 600, depois da saída de 31 753 em 2017. Na emigração temporária, ou seja, por um período contínuo inferior a um ano, saíram 50 154 em 2018, depois de 49 298 em 2017.Entre 2017 e 2018, o número de residentes em França com nacionalidade portuguesa baixou de 557 mil para 530 mil, revelou o Observatório da Emigração.As remessas dos emigrantes estão a aumentar. Dados do Banco de Portugal revelam 3685 milhões de euros em 2018. Uma subida de 4% por comparação com os 3555 milhões registados em 2017.