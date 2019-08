Emigrante ganha prémio de 108 mil euros numa raspadinha

Saiu esta segunda-feira a sorte grande a um emigrante, com cerca de 40 anos, que estava a passar férias na freguesia de Seixas, em Caminha. Numa aposta de 5 euros, numa super pé-de-meia, o sortudo ganhou um prémio no valor de 108 mil euros (seis anos a 1500 euros por mês).A tabacaria Gomes localiza-se no centro histórico de Caminha, tem 64 anos de história e todos os dias são muitos os que tentam a sua sorte neste estabelecimento."O senhor que ganhou é um cliente habitual pela altura do verão. Compra raspadinhas de vez em quando e claro que fiquei muito feliz por este prémio", disse aoElsa Cepa, proprietária da tabacaria.