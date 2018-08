Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Empilhadora fere homem com gravidade

Acidente de trabalho ocorreu em Paredes de Coura.

Por A.S.M. | 08:32

Um operário de 38 anos ficou ferido com gravidade, na manhã desta quarta-feira, depois de ter ficado por baixo de uma empilhadora num acidente de trabalho, em Paredes de Coura.



A vítima foi assistida no local e transportada para o hospital de Braga por um helicóptero do INEM.



Os ferimentos localizavam-se sobretudo nas pernas.



A GNR foi chamada.