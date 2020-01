Empresa de tratamento de resíduos do Algarve gera prejuízos

A Algar, empresa responsável pela valorização e tratamento dos resíduos urbanos no Algarve, já comunicou às câmaras, que são acionistas minoritários, que irá apresentar prejuízos de cerca de dois milhões de euros.Ao, António Pina, presidente da AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve, diz que a empresa justifica este resultado com o facto de a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR) não ter permitido "o aumento de tarifário", no ano passado. Mas, segundo explica o autarca, a ERSAR argumenta que estão "a ser contabilizados custos de forma errada".Assim, a AMAL vai "contratar uma empresa especializada" par efetuar um estudo para "ver quem tem razão". "Os municípios encontram-se numa situação ingrata porque são, ao mesmo tempo, acionistas e clientes da empresa", salienta António Pina.O presidente da AMAL considera, no entanto, "estranho" o facto de a empresa "não ter dado prejuízos" enquanto foi exclusivamente de capitais públicos e agora, que é detida maioritariamente por privados, "dar prejuízos" - a Algar é detida em 56% por privados (Mota-Engil e Urbaser), sendo que os restantes 44% são pertencentes às 16 câmaras da região.António Pina admite como cenário possível que, no futuro, os municípios algarvios possam vir a pedir que a empresa volte a ficar apenas na esfera pública, o que implicará a necessidade da recompra da parte atualmente dos privados.