Uma empresa de gestão de resíduos, do Seixal, e o proprietário, um búlgaro de 38 anos, vão ser julgados por, entre 2018 e 2021, terem recebido 7400 catalisadores furtados, de onde retiraram metais para vender no Reino Unido, Alemanha e Coreia do Sul. Tinha catálogo na Internet.O processo, da PSP, tem 18 arguidos. O início do julgamento já foi adiado duas vezes.