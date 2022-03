Empresário apanhado no Porto com ‘coca’ escondida em especiarias

Um empresário de 47 anos foi detido pela Polícia Judiciária do Porto após desembarcar no Aeroporto Francisco Sá Carneiro na posse de mais de 42 mil doses de cocaína.O produto estupefaciente vinha ocultado no meio de uma quantidade elevada de especiaria. Pretendia assim escapar ao controlo das autoridades.O homem, que não tem antecedentes criminais, deslocou-se a um país da América do Sul para adquirir o produto. Pertence a uma rede internacional de tráfico de estupefacientes.O suspeito foi presente a um juiz de instrução criminal e ficou em prisão preventiva.