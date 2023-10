A morte do empresário Mário Luiz Oliveira, de 57 anos, terá ocorrido na casa onde residia o suspeito, em Chãs, Miranda do Corvo, e depois o corpo arrastado para as traseiras e largado na fossa, onde foi encontrado já em decomposição, seis semanas após o homicídio.



O suspeito, Geovani Ferreira Gomes, de 36 anos, foi ouvido durante a tarde de ontem no Tribunal de Coimbra, em primeiro interrogatório judicial, e já está em prisão preventiva.









Ver comentários