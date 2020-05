Empresário morre para salvar filha do mar

Quando viu a filha e a amiga, ambas de 16 anos, em aflição, dentro do mar, não hesitou em lançar-se à agua. Mas não conseguiu resgatar as adolescentes, que acabaram por ser salvas por um popular que com um tronco de madeira conseguiu puxar ambas para terra. Manuel Duarte, de 58 anos, empresário de Esposende conhecido pela alcunha de ‘Neca’ e proprietário de uma loja de artigos náuticos, morreu afogado no mar.O corpo foi encontrado pouco tempo depois - ao final da tarde de domingo - na água, junto à praia da Carruagem, em Belinho, Esposende. A filha de ‘Neca’ estava em choque com a morte do pai, e foi amparada pela mãe.A família reside a pouca distância do local da tragédia, para onde pai, filha e amiga se dirigiram durante a tarde de domingo para um passeio (apesar dos pedidos das autoridades em sentido contrário), e para um mergulho numa zona pouco frequentada por ter bastante pedras até chegar à água.Os bombeiros de Esposende resgataram o corpo e ainda tentaram fazer manobras de reanimação. ‘Neca’ foi transportado para o hospital de Viana do Castelo, mas o óbito foi confirmado nas Urgências.Esta segunda-feira, o pesar e incredulidade invadiram as redes sociais nos comentários à morte de Manuel Duarte, empresário natural de Barcelos e muito conhecido na região pelo gosto pelos desportos náuticos. O corpo vai ser autopsiado. Esta segunda-feira, o funeral ainda não tinha data agendada, nem local.