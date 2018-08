Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Encontra mulher morta à porta de casa

Incidente aconteceu em Vale de Cambra.

08:46

Uma mulher de 60 anos foi encontrada morta, pelo marido, este domingo de madrugada, à porta de casa, no lugar de Decide, em S. Pedro de Castelões, Vale de Cambra, pouco depois da meia-noite.



Maria Cristina Amaral estava inanimada no pátio. Os bombeiros encontraram a mulher já sem sinais vitais.



A Polícia Judiciária de Aveiro foi chamada ao local e está a investigar, sem indícios de crime. A autópsia será fulcral para perceber as causas da morte.