Encontrada morta mulher de 68 anos desaparecida em Valpaços

A mulher de 68 anos que estava dada como desaparecida na aldeia de Cancelo, concelho de Valpaços, foi encontrada esta tarde sem vida, disse à agência Lusa fonte da GNR.A fonte referiu que a mulher foi encontrada a cerca de dois quilómetros da aldeia, numa casa devoluta, e que o alerta foi dado por um popular.A Polícia Judiciária (PJ) foi chamada a este local da freguesia de Santiago da Ribeira de Alhariz, no concelho de Valpaços.De acordo com a GNR, o alerta para o desaparecimento foi dado por familiares da mulher pelas 22:00 de segunda-feira e esta terça-feira os militares procederam a buscas, com o apoio de duas equipas cinotécnicas (homem/cão) e os bombeiros de Valpaços.