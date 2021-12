Está marcado para as 09h15 desta quinta-feira, no Tribunal de Sintra, o depoimento do adepto do Sporting que foi espancado e esfaqueado por alguns dos 31 arguidos do processo No Name Boys e que por isso se constituiu assistente.Após várias semanas incontactável, o jovem comprometeu-se, através do seu advogado, a comparecer esta quinta-feira.Recorde-se que o membro da claque Juventude Leonina chegou a estar em coma após ter sido atacado, em maio de 2020, no Estoril.