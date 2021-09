Mensagens de telemóvel entre membros dos No Name Boys revelam ataque a autocarro do Benfica

Um comissário da Divisão de Investigação Criminal da PSP de Lisboa explicou esta quinta-feira no Tribunal de Sintra como mensagens de telemóvel (SMS) intercetadas a membros da claque não oficial do Benfica No Name Boys, que estão ser julgados por vários crimes, revelaram a preparação do ataque à pedrada ao autocarro do clube e que feriu dois jogadores.Tiago Mota adiantou que as mensagens levaram à acusação dos arguidos que respondem por esse ataque, ocorrido a 4 de junho de 2020, na autoestrada do Sul (A2). Outros dois arguidos prestaram esta quinta-feira depoimento, negando pertencer à claque. No total, estão a ser julgados 31 arguidos.