Há cada vez mais veados que estão a ser encontrados decapitados na serra da Lousã. Só numa semana foram encontradas duas carcaças. Os caçadores furtivos aproveitam a época do acasalamento para os abater a tiro.



As cabeças, no mercado negro, podem atingir os cinco mil euros. O Investigação CM revela-lhe este esquema milionário de caça ilegal.









