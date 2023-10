Estabelecimento Prisional de Lisboa investe antes de fechar

O fecho do Estabelecimento Prisional de Lisboa (EPL), uma das maiores cadeias do País, está prometido pelo poder político há vários anos. No entanto, admitiu ao CM fonte oficial da Direção-Geral dos Serviços Prisionais (DGSP), continuam a ser feitos investimentos nas instalações, tendo sido reparado, por exemplo, parte de um telhado da prisão e substituído um forno.









O investimento estimado no telhado e no forno foi de cerca de 80 mil euros. Fonte oficial da DGSP explicou que “não obstante se estar a trabalhar no encerramento do EPL, há trabalhos de manutenção na prisão”. “São obras absolutamente essenciais para permitir que trabalhadores e reclusos tenham condições aceitáveis de trabalho e de reclusão, até ao fecho da cadeia”, concluiu. A mesma fonte diz “ser prematuro estar a projetar datas sobre transferências dos presos do EPL”.

Recentemente, recorde-se a ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro, anunciou um investimento de 24 milhões de euros para a realização de obras em cadeias em redor de Lisboa, para albergar os cerca de mil reclusos do EPL.