O avião da Omni apreendido no Brasil em fevereiro de 2021, depois da descoberta de 500 quilos de cocaína no interior, com destino a Portugal, já está na posse do Estado português e pronto a entrar ao serviço da Força Aérea. Trata-se de um Falcon 900B – capaz de transportar 18 pessoas, o dobro da capacidade dos Falcon 50 que já integravam a Esquadra 504 ‘Linces’ – avaliado em 4,2 milhões de euros.









