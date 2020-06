Estafeta ameaçado por falso cliente fica sem mota em Sintra

Um estafeta foi assaltado, domingo à noite, por um falso cliente, em Monte Abraão, concelho de Sintra.A vítima, de 32 anos, foi ameaçada com uma arma de fogo e ficou sem a mota com a qual trabalhava.Segundo apurou ojunto de fonte policial, o estafeta foi chamado a um local ermo. Era aguardado por um só homem, que lhe tirou a chave da ignição. Como a vítima reagiu, foi ameaçada de pistola.O ladrão fugiu com a moto. A PJ investiga.