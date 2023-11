Estafeta de bicicleta circula na ponte 25 de Abril

Um estafeta de entrega de comida foi esta quarta-feira fotografado a conduzir uma bicicleta na Ponte 25 de Abril, sentido Norte-Sul. A PSP ainda mobilizou meios para o intercetar, mas não o conseguiu. Fonte oficial da PSP de Lisboa confirmou aoque a situação foi detetada pelas 13h30. Além do recurso à videovigilância, a Polícia recebeu várias chamadas de condutores que verificaram o condutor em infração.De imediato, sabe o, a PSP acionou meios motorizados: agentes em motos, e uma patrulha num automóvel. No entanto, já não foi possível localizar o homem, desconhecendo-se qual a direção que tomou já na Margem Sul do Tejo.A mesma fonte oficial da PSP acrescentou que o caso, uma contraordenação rodoviária - já que é proibida a circulação de bicicletas na Ponte 25 de Abril -, foi comunicado ao Ministério Público.