Um russo de 26 anos foi detido este domingo de manhã no tabuleiro rodoviário da Ponte 25 de Abril, sentido Sul-Norte, após ter escalado dezenas de metros desde uma zona rochosa e o primeiro pilar do lado Sul da ponte. Apesar de terem sido vistas mais pessoas a fazê-lo, este foi o único apanhado. O crime, que pode vir a ser tipificado como introdução a lugar vedado ao público, levou ao corte da circulação.





A escalada feita pelo russo foi detetada pelas 07h00. A PSP mobilizou de imediato meios, em especial junto ao posto de trânsito que fica à entrada do tabuleiro da ponte, no lado Sul. Não demorou até que agentes da Divisão de Trânsito da PSP se deparassem com o jovem russo. Conseguiu escalar as dezenas de metros do pilar, passar o tabuleiro ferroviário e chegar ao local de circulação de automóveis. Por essa altura, já a PSP tinha ordenado o corte total, no sentido Sul-Norte, das circulações ferroviária e rodoviária.