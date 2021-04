Estafeta apanhado na Maia com arma de fogo e mil doses de haxixe escondidas no forro da roupa

Um jovem estafeta, de 20 anos, foi detido pela GNR, na quinta-feira, na Maia, na posse de mil doses de haxixe, os quais tinha escondidas no forro interior da roupa que utilizava.

Foi apanhado durante uma investigação de combate ao tráfico de droga. Quando foi abordado pela GNR adotou um comportamento "estranho", o que motivou que os militares lhe fizessem uma revista.

O detido vendia o produto estupefaciente numa mota, enquanto fazia as deslocações para entrega de refeições encomendadas em regime de 'take away'.

Na viatura em que se fazia transportar, os militares apreenderam ainda uma arma de fogo, cinco munições, um telemóvel, assim como diverso material utilizado no acondicionamento do produto estupefaciente.

O jovem, já com antecedentes criminais por crimes da mesma natureza, foi presente a um juiz de instrução criminal esta sexta-feira.