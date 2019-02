Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

ETAR de Torres Novas parada por falta de energia elétrica

Infraestrutura está concluída há mais de 3 meses. Esgotos correm diretamente para uma ribeira.

Por João Nuno Pepino | 08:49

Concluída há mais três meses, a nova Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) de Fungalvaz, na freguesia de Assentis, concelho de Torres Novas, ainda não entrou em funcionamento porque aguarda que a EDP efetue a ligação à rede de energia elétrica.



A situação insólita afeta não só a ETAR, que custou quase 700 mil euros, mas também todas as estações elevatórias que foram construídas no âmbito da mesma empreitada.



A situação está a provocar um grande descontentamento entre os residentes na freguesia, uma vez que, sem a ETAR a funcionar, os esgotos continuam a correr diretamente para uma vala na ribeira da Beselga, que é afluente do rio Nabão.



Segundo documentos facultados ao Correio da Manhã, as instalações ficaram concluídas no passado mês de novembro de 2018, tendo sido inspecionadas pela entidade certificadora no dia 27 do mesmo mês.



Os certificados necessários para solicitar os contratos de fornecimento de energia à EDP Comercial foram entregues a 8 de janeiro deste ano, aguardando-se agora que a empresa proceda à ligação.



Contactada pelo CM, a Águas do Ribatejo confirma esta situação, e acrescenta mesmo que esta não é a primeira vez que equipamentos novos tardam a entrar em funcionamento devido ao tempo que a EDP demora a concluir as ligações à rede.



Assim que a ETAR tiver energia elétrica, a empresa intermunicipal dará início aos ensaios com os caudais de efluentes.



A freguesia de Assentis conta com cerca de 3 mil residentes, 8% do total da população do concelho de Torres Novas.