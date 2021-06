Ex-chefe da PJ condenado na Operação Aquiles e amigo GNR investigados

Carlos Dias Santos, o ex-coordenador do combate ao tráfico da Polícia Judiciária condenado a 6 anos de prisão por adesão a associação criminosa no processo da Operação Aquiles, e o amigo GNR José Baltazar Silva (absolvido) vão ser investigados devido a um negócio imobiliário feito em Espanha.



A decisão de abertura do inquérito por fraude fiscal foi conhecida na sexta-feira, após o acórdão do processo Aquiles. Segundo o coletivo, "ambos terão auferido rendimentos de alugueres e vendas de imóveis, que não declararam ao Fisco". Melo Alves, defensor de Dias Santos, disse querer "aguardar para ver o que vai dar".

