O ex-deputado Duarte Lima deverá sair em liberdade em novembro quando terminar o cumprimento da pena de seis anos a que foi condenado no caso ‘BPN/Homeland’. Nesse mês, dia 23, começa em Sintra o julgamento do homicídio de Rosalina Ribeiro, secretária do milionário Tomé Feteira.Duarte Lima é arguido neste caso e, segundo o ‘Expresso’, estará em liberdade se não for pedido o agravamento da medida de coação, neste momento, a mais branda.