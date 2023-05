Ex-líder do BES sofre de Alzheimer

Para sustentar o pedido de uma perícia médica - que esta terça-feira foi novamente rejeitada pelo juiz -, para comprovar o diagnóstico de Alzheimer, a defesa de Ricardo Salgado alegou a existência de um "agravamento significativo" do estado de saúde do ex-patrão do BES.Defenderam esta terça-feira os advogados que o ex-líder do BES é incapaz de realizar as mais básicas tarefas como "tomar a medicação sozinho, alimentar-se e cuidar da higiene pessoal". Nos últimos tempos, descreveram, registou-se "um agravamento do seu estado de memória". Salgado sofre de "desequilíbrios", que lhe podem provar "a queda" e também de "incontinência". "Não tem capacidade de se defender em tribunal."