Juiz volta a rejeitar perícia médica para atestar Alzheimer de Ricardo Salgado

A defesa de Ricardo Salgado voltou esta terça-feira a pedir ao juiz Pedro Correia a realização de uma perícia médica para atestar a doença de Alzheimer do ex-banqueiro, sob risco de nulidade da fase de instrução, mas o pedido voltou a ser negado.Os advogados do ex-líder do BES alegam que o estado de saúde de Salgado se agravou e que é incapaz de realizar tarefas básicas como alimentar-se e tomar a medicaçãoDurante o debate instrutório do processo BES, que começou esta terça-feira no tribunal de Monsanto, a defesa afirmou ainda que o tribunal de Cascais, onde corre um processo cível que visa Salgado, já aceitou tal perícia.Ricardo Salgado é o principal arguido do caso BES, acusado de 65 crimes.