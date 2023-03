Juiz do processo BES também rejeita perícia a Ricardo Salgado 

O juiz Pedro Correia Santos, que substituiu Ivo Rosa na instrução do processo BES/GES, rejeitou a perícia médica a Ricardo Salgado, para comprovar a Doença de Alzheimer. É já o terceiro magistrado, em processos distintos, a fazê-lo.

No processo Marquês, no qual o ex-banqueiro foi condenado a seis anos de prisão efectiva, e, recentemente, no caso EDP, os respetivos juízes já tinham recusado a realização desta perícia.

A defesa de Ricardo Salgado defende que a demência do ex-presidente do BES condiciona a sua defesa em tribunal. Mas o juiz Pedro Correia Santos entende que não é na fase de instrução que deve ser ponderada esta questão.

O interrogatório a Ricardo Salgado estava marcado para terça-feira, mas já foi dada sem efeito a diligência, num despacho a que o CM teve acesso. A instrução do processo BES está na fase final.

O debate instrutório (argumentos finais do MP e das defesas) deverá realizar-se em abril. O juiz vai decidir depois se Salgado e os restantes arguidos vão ou não a julgamento.