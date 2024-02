Ex-procurador do Ministério Público processa juízes

Orlando Figueira, o antigo procurador do Ministério Público que foi condenado por corrupção e recentemente esteve quatro dias preso até o Supremo reconhecer que havia um erro e a sentença ainda não tinha transitado em julgado, apresentou uma denúncia na Procuradoria-Geral da República contra quatro magistrados, incluindo uma desembargadora e um conselheiro, responsabilizando-os pela sua “prisão ilegal”.“Tinham perfeito conhecimento que, com a sua atuação, abusavam dos seus poderes. (...) Fizeram-no com clara intenção de prejudicar o ora denunciante”, lê-se na queixa a que oteve acesso.