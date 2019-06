Ex-seguranças do Urban Beach com penas de cinco anos por tentativa de homicídio

"Não mostraram arrependimento nem juízo crítico", "não gostaram de ser desafiados", "deram versões falsas com o objetivo de ludibriar o tribunal para justificar as suas condutas absurdas"e tiveram "uma atuação criminosa".Por estes motivos, elencados pela juíza-presidente do coletivo que julgou os três seguranças da discoteca Urban Beach, em Lisboa, o ex-segurança Pedro Inverno foi esta sexta-feira condenado a 5 anos e meio de prisão, enquanto David Jardim e João Ramalhete levaram uma pena de 5 anos e 4 meses. Terão ainda de pagar uma indemnização de 20 250 euros às duas vítimas.Em causa está a tentativa de homicídio de Magnusson Brandão e André Reis na madrugada de 1 de novembro de 2017 à porta da discoteca Urban Beach, cujo vídeo foi fundamental para perceber a violência da situação. De acordo com o acórdão, os três ex-seguranças "agrediram os ofendidos, admitindo a possibilidade de matar pelo mero prazer de ver o sofrimento das vítimas"."Os factos são tão claramente graves que, neste momento, nada tenho a acrescentar", afirmou a juíza- -presidente Catarina Pires.Pedro Nobre, advogado de Pedro Inverno, diz que a decisão "envergonha a Justiça". Edite Sousa, advogada de David Jardim, afirma que a decisão é "insensata, censurável e ilegal". Ambos, tal como José Carlos Cardoso, advogado de João Ramalhete, vão recorrer.As advogadas das vítimas, Linda Alagoinha e Sandra Cardoso, mostraram-se satisfeitas com a "boa decisão", classificando-a de "justa, face aos factos provados". Cada vítima pedia 50 mil euros de indemnização.