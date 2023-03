Exército confirma "incidente grave" no Campo Militar de Santa Margarida e abre "processo de averiguações"

O Exército confirmou a ocorrência do "incidente grave no Campo Militar de Santa Margarida", no distrito de Santarém, pela tarde desta quinta-feira, na sequência de uma operação de desativação de engenhos explosivos". Em comunicado, revelam que o alerta para o acidente foi dado às 16h40.



A explosão de uma viatura militar, que circulava num caminho alternativo, em missão militar, no interior deste Campo Militar, provocou um morto e cinco feridos. As vítimas são militares de Engenharia, na sua maioria são sargentos, que seguiam no interior da viatura.



CM sabe que o militar morto é um sargento ajudante, na casa dos 40 anos, e o ferido em estado crítico é um primeiro sargento mais novo.



Já foi prestado apoio médico pelo serviço de Saúde militar aos feridos e uma equipa de apoio psicológico do Centro de Psicologia Aplicada do Exército foi chamada ao local.



Um morto e cinco feridos em explosão durante missão no Campo Militar de Santa Margarida Leia também