Explosão em Arouca deixa habitação parcialmente destruída

Uma habitação foi parcialmente destruída, esta manhã de domingo, na sequência de uma explosão, de um sistema de ar condicionado, em Arouca. Não há registo de feridos ou de desalojados.O alerta foi dado, cerca das 10h30, para os bombeiros de Fajões, para um incêndio habitacional, na rua Central da Chã, São Miguel do Mato.Os bombeiros de Arouca também foram mobilizados para as operações de combate às chamas.O Serviço Municipal de Proteção Civil da Câmara de Arouca esteve no local, assim como a GNR Arouca e o piquete da EDP.