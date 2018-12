Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Explosão em edifício de coletividade faz um ferido em aldeia da Guarda

Fuga de gás terá estado na origem do incidente, em Casal de Cinza.

Por Lusa | 16:59

Uma explosão ocorrida esta terça-feira no edifício de uma coletividade do concelho da Guarda provocou um ferido ligeiro, disse à agência Lusa fonte dos bombeiros.



Segundo Paulo Sequeira, comandante dos Bombeiros Voluntários da Guarda, a explosão ocorreu pelas 16h00, no edifício da Associação de Mordomos da localidade de Casal de Cinza, no concelho da Guarda.



"Foi uma situação de uma eventual explosão de gás acumulado, devido a uma fuga, uma vez que a única botija que se encontrava no edifício está intacta", disse o responsável.



Paulo Sequeira indicou que "não houve incêndio", mas a explosão, que terá ocorrido "quando foi acionado o sistema elétrico" do edifício, provocou danos no imóvel e originou um ferido ligeiro que foi transportado para o serviço de urgências do Hospital Sousa Martins da Guarda.



A explosão causou queimaduras ligeiras nas mãos de uma mulher com cerca de 50 anos, disse.



Os bombeiros estão a averiguar se a explosão causou ou não danos estruturais no edifício, indicou o responsável.



As causas da explosão vão ser investigadas pelas autoridades policiais.



Estiveram no local os Bombeiros Voluntários da Guarda com oito homens e três viaturas, além de militares da GNR.