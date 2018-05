Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Explosão suspeita destrói apartamento

Moradores de prédio, na avenida 25 de Abril, em Portimão, tiveram de ser evacuados pelos bombeiros.

Por José Carlos Eusébio e Rui Pando Gomes | 08:32

Uma explosão, seguida de incêndio, ocorrida num sétimo andar de um prédio causou esta quart a-feira o pânico na avenida 25 de Abril, em Portimão. A rápida intervenção dos bombeiros impediu que o fogo alastrasse a outros apartamentos. O edifício, de 11 andares, teve de ser evacuado e uma idosa foi assistida por inalação de fumo. A Polícia Judiciária (PJ) suspeita de fogo posto.



Os bombeiros receberam o alerta pelas 13h57 e, oito minutos depois, já tinham meios a combater as chamas. "O fogo ficou confinado ao apartamento, que ficou destruído", revela ao CM José Sousa, 2º comandante dos Bombeiros de Portimão. Uma idosa, de 78 anos, que mora no andar inferior e estava acamada, foi levada para o hospital devido à inalação de fumo, embora o seu estado não fosse grave. A explosão ou explosões (alguns moradores dizem que terá havido duas) lançou vidros e destroços para a rua tendo atingido, pelo menos, um carro estacionado.



"Estava a trabalhar e a minha mulher informou-me, em pânico, do incêndio e que tinha de sair de casa", conta ao CM Carlos Manuel, que reside no 5º andar do edifício. Este morador acredita ter sido fogo posto e aponta o dedo à mulher, de cerca 40 anos, que vivia na casa.



O CM sabe que a PJ também suspeita de fogo posto, tendo sido identificada a moradora do apartamento que ardeu. No socorro estiveram envolvidos 41 operacionais dos bombeiros, INEM, PSP e técnicos de gás.