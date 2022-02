Facas de combate, sofisticadas bestas, gás e combustível: Conheça o arsenal que seria usado no ataque à faculdade

Duas bestas de modelos Cocking Cobra e Crossbow,

Vinte e seis setas de vários géneros

Uma faca Karambit

Uma faca de abertura automática

Um punhal de combate

Um punhal simples

Seis isqueiros de gás

Dois maçaricos

Quatro latas de combustível

Quatro latas de gás

Uma garrafa de água cheia de um combustível não identificado

Os operacionais da Polícia Judiciária que esta semana detiveram o jovem estudante universitário suspeito de estar a preparar um massacre na faculdade de Ciências de Lisboa depararam-se com um verdadeiro arsenal na casa localizada no bairro lisboeta dos Olivais. Sofisticadas bestas e respetivas setas, facas de vários tipos, gás e outro combustível por identificar e até um martelo foram apreendidos na casa do suspeito a quem o tribunal ordenou a prisão preventiva nesta sexta-feira.