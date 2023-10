A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) identificou uma “falha técnica” no radar que está instalado na EN234, no Lugar dos Valinhos, concelho de Nelas, que apanhou um pesado de mercadorias a circular a 194 km/hora, velocidade impossível de atingir. Este radar é um dos 37 novos aparelhos instalados no País e que entraram em funcionamento a 1 de setembro.









