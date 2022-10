O homem que foi apanhado pela PSP a fazer-se passar por comissário do Grupo de Operações Especiais (GOE), a unidade de elite dessa polícia, fê-lo para “ganhar proximidade de mulheres”, adiantou ao CM fonte policial.



O operário da construção civil, 48 anos, usava uma farda em tudo semelhante: com a boina verde e distintivos do GOE.









