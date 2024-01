Falta de policiamento trava jogos de futebol em Lisboa

Segundo o CM apurou junto de fontes operacionais, a ‘falta de comparência’ dos polícias deveu-se à falta de efetivo disponível para garantir o serviço. No caso do jogo cancelado em Loures terá havido também um erro na marcação, que levou a que os polícias escalados tivessem estado no local três horas antes do previsto. A PSP não esclareceu nenhuma das situações.



Pelo menos dois jogos dos campeonatos distritais de Lisboa foram cancelados no domingo devido à falta de policiamento, segundo os clubes envolvidos. Em causa estiveram os encontros Águias de Camarate–Associação Murteirense, em Loures, e o AD Amadora–CD Belas, na Amadora.Segundo oapurou junto de fontes operacionais, a ‘falta de comparência’ dos polícias deveu-se à falta de efetivo disponível para garantir o serviço. No caso do jogo cancelado em Loures terá havido também um erro na marcação, que levou a que os polícias escalados tivessem estado no local três horas antes do previsto. A PSP não esclareceu nenhuma das situações.

Esta será mais uma das consequências do protesto que começou no dia 7 e que tem crescido. Esta segunda-feira, um sindicato da PSP colocou oito caixões e várias lápides junto à Assembleia da República, ponto principal do protesto dos polícias, numa ação simbólica que visava assinalar cada um dos oito anos do Governo PS.









Leia também "A segurança pública está à beira do fim": Polícias protestam com caixões em frente à Assembleia da República Os protestos repetiram-se esta segunda-feira em todo o País, com polícias fardados e à civil à porta das esquadras e postos, mas também em câmaras municipais de norte a sul.

No Algarve, cerca de 100 elementos da PSP e da GNR concentraram-se junto à Câmara de Tavira, onde foram recebidos pela autarca local. O protesto vai continuar hoje no Sul do País, junto à fronteira com Espanha, e deverá reunir elementos de forças de segurança do Algarve e do Alentejo.