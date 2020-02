Falta de provas ajuda suspeita de homicídio em Loures

O Ministério Público pediu esta terça-feira, durante as alegações finais do julgamento, no Tribunal de Loures, a absolvição de Lídia Prilutcaia, a mulher acusada de em 2015 ter matado o amante e deixado o corpo numa mala de viagem num campo em Loures.O procurador alega que "não foi recolhida prova suficiente" para confirmar que a "arguida materializou o homicídio".Lídia está também acusada de burla informática. O procurador também considera não ter ficado provado se foi ou não a vítima a entregar o código do cartão multibanco.A arguida está em liberdade com termo de identidade e residência.