A caducidade do contrato da PSP com a Galp, que permite que esta força de segurança disponha de cartões ‘Galp Frota’ para abastecimentos de combustível, levou a Direção Nacional da Polícia de Segurança Pública (DN/PSP) a suspender temporariamente o abastecimento. A falta de visto do Tribunal de Contas para novo acordo levou a que, nos últimos dias de 2022, Magina da Silva ordenasse um ajuste direto temporário com a Galp, para que a operacionalidade fosse garantida.









