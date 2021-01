A família de Ihor, o homem morto nas instalações do SEF a 12 de março de 2020, aceitou a decisão de provedora e desiste de indemnização contra o Estado.



A informação avançada pelo jornal Público, dá conta que o valor proposto foi um pouco inferior a um milhão de euros, mas a família de Ihor Homenyuk aceitou.



Ihor morreu há exatamente dez meses. Luís Silva, um dos três inspetores do SEF que responde por homicídio qualificado, foi apanhado pelas câmaras de videovigilância a aproximar-se da sala onde estava Ihor Homeniuk, empunhando um bastão extensível. Terá sido uma das armas usadas para matar o cidadão ucraniano que foi violentamente espancado durante mais de vinte minutos. Às 08h32 da manhã de dia 12 de março - Ihor morreu pouco depois das 16 horas.



As imagens reveladas pelo CM mostram também Bruno Sousa a entrar na mesma sala, levando umas algemas. Luís Silva ainda sai depois para ir buscar algemas de pano e o terceiro arguido - Duarte Laja - entra depois na mesma sala.