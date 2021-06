Família oferece 500 euros a quem localizar menino de dois anos desaparecido em Proença-a-Velha

A família Noah está a oferecer 500 euros a quem localizar o menino de dois anos que desapareceu às primeiras horas da manhã desta quarta-feira em Proença-a-Velha.A GNR e PJ estão no local a fazer buscas com auxílio de populares que se juntaram às autoridades. Para já foi. O animal estava numa propriedade a cerca de 3 ou 4 quilómetros da casa da família.As autoridades acreditam que a criança possa estar próxima da localização onde foi encontrado o animal. Os pais já foram para a propriedade onde foi descoberta a cadela e procuram, juntamente com as autoridades, novas pistas. As buscas vão ser circunscritas a esta área.Ao que oapurou, e segundo os pais, Noah desapareceu entre as 5h00 e as 8h00 desta quarta-feira com a cadela, de nome Melina, e nunca mais foi visto. As autoridades foram acionadas cerca das 9h00 desta quarta-feira.